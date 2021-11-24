Пик смертности был пройден 8-12 ноября 2021 года, говорят ученые.

Национальная академия наук (НАН) опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 на 24 ноября – 7 декабря, согласно которому Украина уже прошла пик смертности.

Об этом говорится на Facebook-странице НАН.

В течение последних двух недель эпидемия в Украине спадала по всем показателям.

Читайте такжеДанилов прогнозирует тысячи смертей от COVID-19 в Украине ежедневноПо сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых случаев стало меньше на 30%, занятых коек в больницах – на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, а смертность – на 9%.

По данным специалистов НАН, позже всего был пройден пик смертности от коронавируса. Это произошло 8-12 ноября 2021 года. Спад заболеваемости фиксируют во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

Ученые отметили, что эффективность полной вакцинации для предотвращения госпитализации отдельных возрастных категорий составила от 84 до 92%.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки зафиксировали 14 325 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1183 ребенка и 287 медработников.

Также за сутки было госпитализировано 4077 человек; зафиксировано 595 летальных случаев; выздоровели – 29 044 человека.

В Минздраве добавили, что за прошедшие сутки вакцинировано 286 тыс. 121 человека. С начала кампании по вакцинации проведено 23 млн 225 тыс. 814 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Марта Гичко