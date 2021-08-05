Литва планирует в дальнейшем предоставить Украине еще 77 тыс. доз этой вакцины.

Украина получила 54 тысячи доз вакцины AstraZeneca как гуманитарную помощь от правительства Литвы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что это произошло 4 августа. Литва планирует впоследствии предоставить Украине еще 77 тыс. доз этой вакцины.

"Защитить как можно больше украинцев от COVID-19 до конца этого года - такая цель сегодня стоит перед нами. Сейчас уже имеем более 6 млн прививок. Мы на этом не останавливаемся и продолжаем обеспечивать доступ к вакцинации всем желающим. Спасибо правительству Литвы за выделение вакцин и помощь в поставке. А украинцев прошу не медлить и как можно скорее посетить ближайший центр массовой вакцинации или пункт прививки и защитить свое здоровье", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Отмечается, что вакцина AstraZeneca "пойдет на прививку второй дозой, а также в пункты прививок".

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В Минздраве напомнили, что в Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививка проводится четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

По состоянию на 5 августа Украина получила уже почти 12 млн доз этих вакцин.

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Автор: Таня Поляковская