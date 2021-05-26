Всего по контракту Украина должна получить почти два миллиона доз CoronaVac.

В Украину сегодня вечером прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства Sinovac Biotech. Ее объем составляет 500 тысяч доз.

Об этом вечером в среду сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

Сейчас препарат отправлен на лабораторный контроль.

В Минздраве напомнили, что вакцинация CoronaVac началась в Украине 13 апреля.

"Это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Вакцина поступила в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 требуется две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней. Температура хранения +2 - +8 препарат не требует особых условий холодовой цепи", - говорится в сообщении.

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Ранее Украина получила 1,2 миллиона доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 миллиона.

Также сегодня в Украину была доставлена первая (117 тысяч доз) партия вакцины Comirnaty американо-немецкого производства компаний Pfizer / BioNTech, которая закуплена за средства государственного бюджета. Завтра ожидается еще 50 тысяч.

Таким образом, всего 167 тысяч доз будет доставлено до конца недели.

Доставленной вакциной будут прививать педагогов, медиков, представителей силовых структур.

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Автор: Юрий Годован