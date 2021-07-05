Игорь Кузин отметил, что у международной структуры не хватило мощностей для реализации амбициозного плана.

Задержки поставок COVID-вакцин в рамках инициативы COVAX происходили из-за того, что у международной структуры не хватило мощностей. Африка получила препараты раньше Украины, потому что регион бедный и страдает от других эпидемий.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузина в интервью ТСН

"В Украине были большие надежды на механизм COVAX. К сожалению, он оказался недостаточно быстрым. Были амбициозные планы этой международной структуры, однако не хватало мощностей. Поэтому ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Первая — это международные переговоры, которые иногда не были слишком эффективными либо не привели к тому, чтобы Украину приоритезировали. Второе — это задержки именно в реализации механизма COVAX, потому что он для нас был одним из ключевых наряду с механизмом госзакупок", - рассказал санврач.

При этом он отметил, что в COVAX отдали приоритет африканским странам из-за депрессивности региона.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда украинцы смогут снять маски

"Африканские страны преимущественно даже не имели собственного бюджета для закупки. Поэтому они (COVAX, - ред.) приоритезировали африканский регион, учитывая то, что эти государства могут остаться вообще без вакцин. Плюс определенную роль сыграло и то, что эти страны сталкиваются с двойными эпидемиями. Там распространена ВИЧ-инфекция, некоторые страны страдают от лихорадки Эбола, еще есть некоторые вопросы гуманитарного кризиса", - подытожил Кузин.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая этого года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) от COVID-19 для экстренного медицинского применения.

5 июля главный санврач Игорь Кузин отметил, что украинские компании могут наладить производство вакцин от COVID-19. Некоторые договоренности уже есть, но это может занять около года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева