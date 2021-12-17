Также Украина заняла 6 место среди стран мира по количеству новых летальных случаев от COVID-19 и 4 — среди европейских стран.

Украина находится на 16 месте в мире и на 12 в Европе по количеству новых случаев COVID-19.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо", по данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 16 декабря по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 16 место в мире и 12 — среди стран Европы.

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Также Украина на 6 месте среди стран мира по количеству новых летальных исходов от COVID-19 и на 4 — среди европейских стран.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 8 899 новых подтвержденных случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано 2028 человек, зафиксировано 328 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине заболели на COVID-19 3 млн 597 тыс. 046 человек, выздоровели – 3 млн 306 тыс. 465, умерли – 92 тыс. 641.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Антонина Доломанжи