По словам министра, Мининфраструктуры за один день выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор привез пару машин с кислородом из Польши и развез его по больницам.

Украина начала закупать кислород для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Польше.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью УП.

"Да (Украина уже начала закупать кислород в Польше – ред.), с учетом того, что он (завод по производству кислорода остановился – ред.) на западе Украины, то связались с Польшей - это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей", - отметил министр.

По его словам, Мининфраструктуры за один день выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор привез пару машин с кислородом из Польши и развез кислород по больницам.

В ответ на вопрос журналиста, по какой цене Украина закупает кислород в Польше, Ляшко ответил, что "больница вообще не почувствовала, откуда у нее этот кислород. Это был вопрос поставщика, который по своим контрактам закрыл ее потребности".

По данным Prozorro, больницы закупают кислород у украинских производителей по 10-15 тысяч гривен за тонну.

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Проблемы с кислородом для больных коронавирусом - что известно

На прошлой неделе COVID-больницу на Николаевщине предупредили о прекращении поставок кислорода для больных.

После этого стало известно, что в Украине официально разрешили выписывать из больниц пациентов, которые зависят от кислорода.

22 октября Ляшко заверил, что проблем с медицинским кислородом для больных COVID-19 нет.

При этом, по его словам, два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней. Еще у одного производителя на западе Украины возникли технические неисправности.

25 октября сообщалось, что в больницах в Чернигове возникла критическая ситуация с обеспечением больных COVID-19 кислородом из-за перебоев с поставками. Не менее критическая ситуация наблюдается в Херсонской области.

Автор: Денис Прядко