Украина получила эти вакцины как гуманитарную помощь.

Украина получила почти 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca от трех стран.

В частности, как отмечается в сообщении Министерство здравоохранения в соцсети, Украина получила 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, 650 тыс. дозы этой же вакцины от Польши и 46 тыс. доз от Литвы как гуманитарную помощь.

"Часть вакцины с этих поставок пойдет на прививки тех, кто должен получить вторую дозу этого препарата, остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок", - говорится в сообщении.

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Вакцина AstraZeneca

AstraZeneca – это векторная вакцина против COVID-19, которую производят в ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Индии. Вакцина, изготовленная в ЕС, имеет торговую марку Vaxzevria, в Южной Корее – AstraZeneca-SKBio, в Индии – Covishield.

Она одобрена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам. Для полной иммунизации нужно получить две дозы вакцины с интервалом 4-12 недель.

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Автор: Ирина Погорелая