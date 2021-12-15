Производитель заявил, что исследования показали эффективность препарата и против быстрого распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Фармацевтическая компания Pfizer объявила, что ее таблетки против коронавируса эффективны почти на 90%, снижают госпитализацию и смертность пациентов с высоким риском.

Клинические исследования, как указывает производитель, свидетельствуют, что препарат сохраняет эффективность и против быстрого распространения штамма "Омикрон", сообщаетрадио Свобода.

Американский производитель лекарства в прошлом месяце заявил, что пероральный препарат был примерно на 89% эффективным в предотвращении госпитализации или смерти по сравнению с плацебо, учитывая промежуточные результаты с участием около 1200 человек.

Ни один человек в исследовании, кто получил лекарство от Pfizer, не умер, значится в отчете.

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Таблетки Pfizer принимают вместе с противовирусными препаратами, такими как "Ритонавир" каждые 12 часов в течение пяти дней после появления симптомов.

Кроме того, в компании напомнили, что ревакцинация ее препаратом обещает стать эффективной защитой от "Омикрона". Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла указал, что защита от этого варианта будет улучшена с помощью третьей прививки. "Обеспечение полной вакцинации как можно большего числа людей с помощью первых двух доз и ревакцинации остается лучшим способом предотвращения распространения коронавируса", - заявил он, сообщает Би-би-си.

При этом в Pfizer заявили, что продолжат сбор данных и оценку реальной эффективности своей вакцины. В компании также разрабатывают специальную вакцину против "Омикрона", которая в случае получения разрешения регулирующих органов будет готова к поставкам в течение 100 дней.

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Автор: Ирина Погорелая