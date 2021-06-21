Признать украинские свидетельства о вакцинации уже согласились Венгрия и Молдова.

Украина и Казахстан обсуждают вопрос взаимного признания документов о вакцинации против COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Казахстана в Украине.

Отмечается, что об этом шла речь на переговорах министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова с министром охраны здоровья Украины Виктором Ляшко.

Министры договорились проработать вопросы взаимного признания паспортов/сертификатов о вакцинации против COVID-19, учитывая возобновление регулярного авиасообщения между странами и повышение деловой активности граждан двух стран.

При этом Султанов информировал о разработке и производстве собственной вакцины QazVac и подтвердил готовность ее поставок в Украину, в том числе в качестве гуманитарной помощи.

Признание украинских документов о вакцинации против COVID-19

В мае МИД Украины начал работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации от COVID-19, чтобы граждане могли путешествовать летом.

Признать украинские свидетельства о вакцинации уже согласились Венгрия и Молдова.

Также вопрос о взаимном признании документов о вакцинации обсуждается з Грузией, Хорватией и Мальтой.

Внутренние украинские COVID-сертификаты должны появиться в приложении «Дія» 1 июля.

По данным Минздрава, в Украине против COVID-19 уже полностью иммунизированы свыше 360,4 тыс. человек.

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Автор: Виктория Токарева