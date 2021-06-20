В Министерстве здравоохранения запустили "флешмоб" для вакцинированных от коронавируса украинцев.
Читайте такжеЗа сутки в Украине обнаружили менее 500 новых случаев COVID, 755 больных выздоровели"Если вы уже вакцинировались или запланировали поход в пункт вакцинации – расскажите об этом на своей странице в соцсетях. Напишите пост и добавьте нашу новую рамку "я вакцинируюсь" к фотографии в профиле Facebook", - сообщили в пресс-службе Минздрава.
Как это сделать:
- Перейдите на страницу www.facebook.com/profilepicframes
- Слева в строке поиска найдите рамку, введя ее название "Я вакцинируюсь" или имя автора: Минздрав
- Выберите нужную рамку из списка результатов
- Нажмите "установить как аватар".
Прививки от коронавируса в Украине: свежая статистика
С начала вакцинальной кампании привили 1 млн 722 тыс. 327 человек, из них получили 1 дозу – 1 722 325 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 359 777 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей).
Всего сделаны 2 082 102 прививки.
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