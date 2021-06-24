По данным специалистов, "Дельта" на сегодняшний день является наиболее опасным штаммом коронавируса.

В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины 18-22 июня ученые провели секвенирование (определение мутаций) четырех образцов коронавируса, полученных от Центра общественного здоровья Минздрава, и двух образцов, полученных от Национального медицинского университета им. Богомольца.

Как отмечается в сообщении Facebook-странице Института, в двух образцах ученые обнаружили мутации (в частности, L452R, T478K), которые относится к индийскому («Дельта») штамму.

Пациенты, у которых были взяты эти образцы на исследование, вернулись из Российской Федерации. Сейчас они находятся в изоляции в инфекционной больнице Киева. Остальные четыре секвенированных образца имеют мутации, характерные для британского («Альфа») штамма.

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В Институте отмечают, что секвенирование (определение мутаций коронавируса) образцов ученые провели за три дня.

На сегодняшний день специалисты определяют штамм «Дельта» (В.1.617) как наиболее опасный - он в 1,6 раза заразнее варианта Альфа («британец»), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации.

«Дельта» в настоящее время доминирует в Великобритании. В России у значительной части больных выявлен этот штамм. На сегодняшний день распространение варианта «Дельта» коронавируса SARS-Cov-2 зафиксировано в 92 странах.

Также отмечается, что директор Института академик Михаил Тукало принял участие в совещании СНБО, на котором обсуждался вопрос распространения варианта «Дельта» в мире и угрозы для Украины.

Предложения, высказанные членами совещания, переданы правительству. По их словам, одной из действенных мер является вакцинация.

«Мы настоятельно отстаиваем мнение о необходимости налаживания системного секвенирования коронавирусов в Украине. Институт молекулярной биологии и генетики имеет для этого и прибор нового поколения (секвенатор), и профессионалов, которые проанализируют полученные данные, и опыт секвенирования», - отмечают ученые.

Также подчеркивается критическая важность скорости получения результатов: последние исследования ученые ИМБГ провели за 3-4 дня, тогда как результаты образцов, которые ранее ЦОЗ Украины направлял в европейских лабораторий ВОЗ, из-за загруженности этих лабораторий поступали через 1-1,5 месяца.

Коронавирус в Украине

23 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных из известных ныне штаммов коронавируса "дельта", который появился в Индии, уже зафиксировали в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 - впервые выявили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм «Дельта» будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграцию из РФ может распространиться быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталья Виноград заявила, что все вакцины, которые есть в Украине, защищают от «индийского» («Дельта») штамма коронавирус, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов.

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Автор: Константин Гончаров