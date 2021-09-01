В июне 2021 года умерло на 4,1 тысячи человек больше,

В июне текущего года смертность в Украине увеличилась на 9,2% или на 4,1 тысячу человек по сравнению со средними показателями в 2015-2019 годах. При этом жаркая погода могла стать причиной около тысячи смертей.

Об этом сообщается на сайте Национальной академии наук Украины.

По данным Госстата, за указанный период летальных исходов при COVID-19 было 1,4 тысячи.

"Отметим влияние жаркой погоды в июне 2021 года, которая, вероятно, причастна к около тысячи случаев избыточной смертности", - указано в обзоре.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, как подать одноразовую добровольную декларациюПри этом сообщается, что из-за ее неоднозначной природы ослабла прямая зависимость между региональной излишней смертностью и количеством смертей при COVID-19.

Согласно показателям, уровень общей смертности больше всего увеличился в Киеве. В сравнении со средним уровнем марта 2015-2019 годов этот показатель прибавил 21,3%.

Как ранее сообщал УНИАН, за январь-июнь этого года население Украины сократилось еще на 205,2 тысячи человек – по состоянию на 1 июля в государстве проживало 41,383 миллиона человек.

Автор: Анастасия Горбачева