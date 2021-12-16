Лекарственные препараты могут нанести человеку серьезный вред и даже стать причиной смерти.

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал об опасности сердечных капель и капсул. Такие препараты, которые характерны интенсивным запахом, "убивают" наших бабушек и не являются панацеей от всех бед.

В своем видео на YouTube-канале Комаровский признал, что действительно плохо относится к каплям, которые пожилые люди употребляют от боли в сердце.

Доктор не захотел называть названия таких препаратов, дабы не делать им рекламу или антирекламу. Однако он отметил, что о таких "капельках" знают все украинцы, ведь у них есть одна характерная особенность - резкий запах.

"Есть огромное количество капелек, которые советуют, они так пахнут интенсивно. Как рыбак, могу сказать, эти капельки добавляют даже в тесто, рыбу на них ловят. Не только бабушки их любят, караси тоже", - пошутил Комаровский.

Он отметил, что наши бабушки очень часто, когда у них кружится голова или болит сердце, или же когда им просто плохо и они испытывают стресс, пьют такие капли. Однако едва ли пожилые люди догадываются, что в состав таких препаратов могут входить сильные успокаивающие компоненты.

Читайте такжеПервая операция: львовские врачи спасли ребенка с дыркой в сердцеКогда у человека болит сердце, указал Комаровский, ему нужно поставить диагноз и определить, какое у него артериальное давление, не нарушено ли питание сердечной мышцы, нет ли расстройств ритма сердца. То есть пациента нужно нормально обследовать, а лишь после всего этого он может получить рекомендации. Врач, учитывая всю информацию о здоровье человека, может дать советы по образу жизни, улучшению питания, физическим нагрузкам, по снижению количества соли в рационе. Также пациенту могут рекомендовать снизить массу тела.

Однако если человек не идет к врачу, а просто пьет сердечные капли, он не получает должного лечения, что ведет к серьезным последствиям.

"Все это не для наших бабушек, наша бабушка с больным сердцем капает себе капельки и у нее только один вопрос: она себе сегодня 25 капель накапает или 40. После чего она садится или ложится, и ждет инфаркта или инсульта. Поэтому я и считаю, что все эти сердечные капельки, которые не используются ни в одной стране с цивилизованным здравоохранением, которые не входят ни в один цивилизованный протокол лечения, просто убивают наших бабушек", - заявил доктор.

Он считает, что употребление подобных "капелек" ведет к катастрофе. Ведь вместо похода к врачу человек с больным сердцем "занимается глупостями" и не получает точного диагноза с нормальной схемой лечения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Комаровский объяснил, нужно ли прививаться от COVID-19 украинцам с аллергиями на медикаменты.

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Автор: Полина Кузенко