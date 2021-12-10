Врач призвал обращать особое внимание на воздух в помещениях учебных заведений, которым дышат ученики.

Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что необходимо для школьных классов, чтобы дети в них не портили свое здоровье.

В своем видео на YouTube-канале медик призвал обращать особое внимание на воздух в помещениях учебных заведений, которым дышат ученики.

"Главная трагедия наших классов наших школ состоит в том, что 30 человек (находятся) в замкнутом, плохо вентилируемом пространстве", - отметил Комаровский.

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Медик указал на проблему, когда педагоги просто не хотят проветривать классы, часто из-за боязни простудиться.

"Потому что большинство учителей - это обычные наши женщины, с нашей печальной ментальностью. Сквозняка боятся эти женщины больше всех вирусов и микробов в мире", - сетует педиатр.

По мнению Комаровского, в школьных классных комнатах нужны термометр, гидрометр, датчик уровня углекислого газа CO2, который бы руководил производительностью вентилятора или сигнализировал о необходимости проветривания.

"Поэтому главный признак хорошего класса, это: термометр и гидрометр на стенке - раз. Родители скинулись на прибор, который называется датчик углекислоты. Этот датчик, если загорелся красным цветом, означает что в комнате нет нормальной вентиляции, и надо немедленно прекратить урок и выгнать детей, проветрить помещение", - отметил врач.

Напомним, ранее Комаровский рассказал, как уберечь детей от COVID-19.

Комаровский объяснил, при каких условиях ученики, находясь в одном классе, могут заболеть, и помогут ли прозрачные перегородки или щитки учителей.

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Автор: Виктория Гордиенко