Врач указал, что лечение таких пациентов очень сложное.

Людям с аллергическими реакциями на медицинские препараты все же необходимо прививаться от COVID-19. В случае заболевания человеку будут вводить не один препарат, а несколько, что даст более негативный эффект.

Об этом рассказал известный врач Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".

"Ну вот представьте, есть у человека аллергия на медицинские препараты. И вот такой человек заболевает коронавирусной инфекцией, попадает в больницу, тогда речь идет не об одном препарате, а о куче лекарств, которые он будет получать. Так не разумнее ли использовать один препарат – то есть вакцину, чтобы потом избежать десятка медикаментов?" - отметил врач.

По его словам, в подобных случаях прививка, наоборот, необходима. При этом Комаровский указал, что перед введением вакцины украинцы имеют полное право уточнить, а все ли есть у медиков для оказания помощи в случае анафилактического шока.

Читайте такжеСемейный врач заболел или уволился: в НСЗУ рассказали украинцам, куда обращаться за помощью"Человек, который боится, вправе потребовать у врача, чтобы ему показали, есть ли в клинике адреналин и дексаметазон для оказания помощи при острой аллергической реакции, отеке Квинке и так далее", - подытожил Комаровский.

Коронавирус в Украине по состоянию на 9 декабря

В Украине за сутки, 8 декабря, выявили 12 376 новых случаев COVID-19, из них 1078 детей и 194 медработника. Кроме того, госпитализировали 2449 человек. При этом умерли 465 пациентов, но выздоровели 24 547 человек.

За все время пандемии в Украине

заболели - 3 532 357 человек;

выздоровели - 3 133 970 человек;

летальных исходов - 89 901.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине с начала вакцинации от COVID-19 сделано более 26 млн прививок.

Читайте такжеВо Львове от осложнений COVID-19 умерла 23-летняя роженицаПри этом прививку от COVID-19 за 8 декабря получили 178 тыс. 796. Первую дозу получили 69 тыс. 267 человек, полностью иммунизированы – 109 тыс. 529 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 млн 974 тыс. 700 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 12 млн 151 тыс. 762 человека. Всего сделано 26 млн 126 тыс. 460 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасия Горбачева