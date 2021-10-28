Невакцинированных граждан хотят лишить документы о вакцинации, полученных нечестным путем.

Власти, а именно представители Министерств цифровизации и здравоохранения, работают над механизмом удаления COVID-сертификатов тех граждан, которые на самом деле не вакцинировались от коронавируса.

Об этом руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник заявил в интервью "РБК-Украина".

"До конца года уже можно будет выявлять такие случаи и удалять данные о ненастоящей вакцинации", - отметил он, добавив, что пока таких случаев еще не было.

Баник напомнил об уголовной ответственности для врачей за такого рода мошенничество - до 3 лет лишения свободы и 170 тысяч гривен штрафа.

"Есть какое-то количество таких случаев, правоохранительные органы совершенно точно ими занимаются", - добавил Баник.

Читайте такжеВ Киеве разоблачили "коронавирусный бизнес": продавали сертификаты и тесты – названы цены (фото)По его словам, масштаб этой проблемы оценить довольно сложно, потому что введение прививки пациенту защищается врачебной тайной. А узнать - фейковый COVID-сертификат или нет - можно только, если пациент заболеет.

"Каждая прививка подписывается электронным ключом врача. Условно пациенту внесли данные о настоящей вакцинации, однако не сделали ему укол. Он попадает в больницу, определяется, а это не сложно, по словам медиков, что прививки у него не было. Тогда сразу понятно, какой врач пошел на сговор", - объяснили в Минцифры.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом месяце в Украине был вынесен первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов. Медик год не сможет работать по специальности и должен заплатить штраф.

Автор: Станислав Кожемякин