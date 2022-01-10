Сейчас взрослые вакцинированные украинцы получили уже 6 млрд грн по этой программе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривень в рамках программы "єПідтримка" для украинцев в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Как сообщается на сайте главы государства, он сделал это во время селекторного совещания.

На ней премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках инициированной президентом программы "єПідтримка".

Читайте такжеПриватБанк предупредил украинцев о новой схеме мошенников с тысячей гривеньОн напомнил, что сейчас помощь выплачивают восемь банков-партнеров, а еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к этой программе.

По словам Шмыгаля, украинцы получили уже 6 млрд грн, а потратили 1 млрд грн, из которых на книги было потрачено 35% средств (кино - 29%, железнодорожные билеты - 13%, театры - 12%, спортклубы - 7,5% и тому подобное).

Глава правительства добавил, что разрабатывается порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в Украине разрешили прививать против COVID-19 всех детей от 12 лет, а не только тех, кто относится к группам риска, как было раньше. Чтобы вакцинировать ребенка, с собой родителям надо иметь свои документы и свидетельство о рождении ребенка.

Тысяча за вакцинацию: что известно

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые сделали себе две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Читайте такжеНекоторые украинцы могут получить 100 тысяч гривень от государства: что для этого надоТакже Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

19 декабря официально стартовала программа "єПідтримка" в приложении "Дия", которая предусматривает выплату тысячи гривень за полный курс вакцинации от COVID-19.

Первыми начали выплачивать деньги "Монобанк", "Альфа-банк" и "А-банк". Затем присоединились еще несколько банков, в частности, "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

Впоследствии украинские банки стали выдавать пластиковые карты для "тысячи Зеленского".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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