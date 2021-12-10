Сначала программа станет доступна в "Дие", а затем предложат альтернативный механизм начисления выплат.

Для выплаты тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 будет предложен альтернативный механизм, кроме приложения "Дие".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Он напомнил, что 19 декабря стартует государственная программа "еПідтримка", направленная на поддержку бизнеса, который больше всего пострадал во время пандемии COVID-19.

"Программой предусмотрено, что все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс прививки против COVID-19, смогут получить 1 тис. грн от государства. За эти средства они смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине, купить книги. Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении "Дия". Это - самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", - добавил министр.

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15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антикоррозийной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" 1 тысячу гривен.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Действие", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что программа "тысяча Зеленского" будет официально называться "еПідтримка", а полученные по ней деньги можно будет потратить, в том числе и на приобретение книг.

18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, когда и как украинцы получат тысячу гривен за вакцинацию2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы.

Программа стартует с 19 декабря. При этом с 13 декабря стартует пилотный проект регистрации на получение тысячи за вакцинацию.

Украинские банки уже выпустили более 300 тысяч виртуальных карт для проекта "еПідтримка".

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Автор: Леся Лещенко