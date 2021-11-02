Целью этого проекта стал сбор средств на медикаменты, а также закупку новейшего медицинского оборудования для онкологических клиник и медцентров страны.

В Украине в начале ноября стартовал второй сезон беспрецедентной по масштабу и социальной значимости акции "Мене це стосується. А тебе?", которую проводят Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ", торговая компания "АТБ-Маркет" и фонд "Таблеточки".

Целью данного проекта стал сбор средств на медикаменты, а также закупку новейшего медицинского оборудования для онкологических клиник и медцентров страны. Прошлой осенью в рамках акции удалось собрать более десяти миллионов гривен, которые были немедленно направлены на целевую помощь онкобольным детям.

"Раку безразличны пандемия и карантин. Рак не делает скидку на "зеленые", "оранжевые" и "красные" зоны. От рака пока не придумана вакцина… Вместе с благотворительным фондом "Таблеточки" и нашими партнерами мы повторно запускаем во всех магазинах нашей торговой сети благотворительную акцию для помощи детям с онкозаболеваниями. В этот раз она будет еще масштабнее, с более амбициозными целями, с привлечением максимально широкого круга партнеров и единомышленников", — написал на своей странице в Facebook председатель Совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

Как и в прошлом году, основной площадкой для проекта стали супермаркеты крупнейшей по многим показателям торговой сети Украины. Сегодня в 334 населенных пунктах страны, включая и Киев, функционируют 1276 магазинов "АТБ".

Принять участие в акции и увеличить шансы малышей на выздоровление может каждый из нас. В течение ноября, с 1-го по 30-е, в прикассовых зонах всех магазинов "АТБ", которых только в нашем столичном регионе более трех сотен, будет размещена полка с благотворительными товарами. Каждый покупатель сможет выбрать желаемый вариант. Также их можно найти непосредственно на кассах магазинов. В акционном ассортименте – мини-шоколадки, желейные конфеты, жевательные резинки, влажные салфетки, стаканчики для напитков, шоколадные батончики и т.д. Вся прибыль от этих товаров (за вычетом налогов), а также по 0,5 грн. от покупки товаров, предоставленных партнерами, среди которых крупные компании и известные бренды*, будет направлена на лечение онкобольных малышей — подопечных благотворительного фонда "Таблеточки".

БФ "Таблеточки" уже более десяти лет работает в четырех направлениях: адресная помощь украинским семьям, системная помощь детским онкологическим отделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медперсонала. Фонд был основан в 2011 году. За это время адресную помощь получили более 5000 семей. Сейчас под опекой БФ "Таблеточки" находятся 500 украинских детей и 21 онкологическое отделение по всей Украине.

"Для меня эта акция особенная. Она объединяет всю страну и показывает, насколько важно участие каждого человека, как легко и просто делать добро... Вместе мы приближаем будущее, где ни один украинский ребенок не умирает от рака. Нас с вами это касается", –сказала директор фонда "Таблеточки" по стратегическому партнерству Светлана Пугач.

Второй год подряд крупнейшая по многим показателям торговая сеть Украины объединяет миллионы украинцев вокруг решения острой социальной проблемы. Речь идет о помощи онкобольным детям, для которых своевременное и правильное лечение — это вопрос здоровья и даже жизни. Только представьте себе: в среднем за год страшный диагноз "рак" в нашей стране ставят более чем тысяче детей. Это означает, что каждый день три украинские семьи узнают, что их ребёнку предстоит тяжёлая борьба за жизнь. В развитых странах Европейского Союза больше 80% малышей выходят из этой битвы победителями. Современная медицина способна творить чудеса. Правда, есть и другая сторона медали – такое лечение требует современного медоборудования и препаратов. Оно является достаточно дорогостоящим и, увы, не по карману многим семьям, в том числе и киевским. Суровая статистика показывает, что на данный момент в Украине рак побеждают меньше половины заболевших детей.

Тем не менее он победим. Шансы на выздоровление и возвращение к нормальной жизни у тысяч украинских детей есть. Они значительно увеличиваются благодаря деятельности социально ответственного и патриотичного бизнеса, помощи благотворителей, привлечению внимания общества и государства. Необходимы общие усилия. Помочь легко. Внести свой вклад можно, не отрываясь от привычных дел. Например, покупая продукты в магазине "АТБ". Принять участие в акции и увеличить шансы малышей на выздоровление может каждый.

Как отметил директор Благотворительного фонда "АТБ" Сергей Демченко, качественная и результативная помощь может быть только системной. Потому и было принято решение второй год подряд провести столь масштабную и значимую для общества благотворительную акцию, объединить как партнеров по бизнесу, так и миллионы украинцев. Только сплотившись, мы сможем достичь максимального результата. Когда речь идет о детском здоровье, это бесценно.

Новый сезон обещает быть не менее успешным и ярким, чем предыдущий. Акцию "Мене це стосується. А тебе?" поддержали 13 звезд украинского шоу-бизнеса. Это такие популярные личности, как Олег Винник, Наталья Сумская, Анна Тринчер, Богдан Шелудяк, Эктор Хименес-Браво, JerryHeil, Королева ночи Ольга Полякова, Владимир Остапчук, Злата Огневич, DZIDZIO, KAZKA, Анна Буткевич.

Слоган наиболее масштабной благотворительной акции осени – "Ты звезда, когда помогаешь детям". Суть его в том, что не обязательно быть звездой, миллионером, меценатом или VIP-персоной, чтобы помогать детям. Каждый из киевлян может считать себя звездой, подключившись к благородному делу.

* Ищите на прилавках "АТБ" ценники с пометкой "Помогаю детям!" на товарах торговых марок: Pepsi, Lays, Yarych, "Водный мир", Rochen, SPLAT, "Хрещатик", "Каштан", MacCoffee, Jacobs, "Щедрий Дар", Huggies, "Малятко", Start!,Henkel, P&G, "Суши повар", Hokkaidoclub, Izobiliti, "Хрусteam", Levada, Kotex, "Фрекен Бок", "КОМО", Nivea, "Машенька", Milka, "Бон Буассон", CarteNoire.

Автор: Иван Бойко