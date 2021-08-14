За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – 198 человек подхватили COVID-19.

За предыдущие сутки, 13 августа, в Украине обнаружили 1 353 больных коронавирусом. Из них 99 детей и 33 медработника. В больницы госпитализировали 641 человека с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 44 инфицированных – умерли.

Об этом сообщили в Минздраве.

Зато выздоровели от этого недуга 791 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – 198 человек подхватили COVID-19. А также в Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии COVID-19 в Украине коронавирус диагностировали у 2 265 217 человек, 2 2 196 589 из которых уже выздоровели. Зато умерли от осложнений вируса 53 238 украинцев.

По данным статистического ресурса Worldometers, по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 53 место в мире и 13 — среди стран Европы.

Также Украина на 46 месте среди стран мира по общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 млн населения и на 29 — среди европейских стран.

Тест на коронавирус в Украине

В течение 13 августа в Украине провели 51 151 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР-24 962 человека,

методом ИФА - 9 121 человек,

экспресс-тестами-17 068 человек.

Зато с начала пандемии в Украине провели 11 652 141 ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

161 792 человека вакцинированы от COVID-19 за сутки 13 августа. Одну дозу получили 106 206 человек, полностью иммунизированные - 55 586 человек.

В течение суток работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки и 335 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу – 4 644 647 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 688 903 людей (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 333 550 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко