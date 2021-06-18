Также в Украине установили новый суточный рекорд по количеству вакцинированных: 81 713 человека привито от COVID-19 за вчера.

В Украине за сутки выявили 967 новых случаев COVID-19. Среди новых больных - 32 ребенка и 6 медработников. Также 2 312 пациента выздоровели, а 50 — умерли от осложнений.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С подозрением или подтвержденным диагнозом за вчера госпитализировали 585 человек.

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Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 228 192 случаев заражения коронавирусом. Из них 51 952 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 147 972 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 51 199 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 25 888, методом ИФА — 9 342. Также сделали 15 969 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 10,6 миллиона ПЦР-тестирований.

К слову, ВОЗ бьет тревогу из-за распространения индийского штамма коронавируса. Штамм COVID-19 "Delta", который впервые обнаружили в Индии, распространился уже в 80 странах и продолжает мутировать. Новые мутации могут быть опаснее первоначального варианта.

В то же время Кабинет Министров Украины отменил ограничения на въезд на территорию Украины для лиц, прибывающих из Индии. Соответствующее постановление №611 было обнародовано на "Правительственном портале". Так, из документа исключен пункт о запрете пересечения государственной границы Украины иностранцами и лицами без гражданства, прибывшими из Республики Индия или находившимися на ее территории минимум семь дней в течение последних 2 недель. Эти ограничения действовали со 2 мая 2021 года.

Вакцинация от коронавируса: что известно

81 713 человека привито против COVID-19 за сутки 17 июня 2021 года - это новый рекорд по количеству вакцинированных за сутки в Украине.

Одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированные - 23 743 человека.

В течение суток работали 618 мобильных бригад и 964 пункта прививки.

По состоянию на 17 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу – 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 337 345 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 989 398 прививок.

Коронавирус в Украине

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Автор: Виктория Гордиенко