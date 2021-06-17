Сейчас в Украине продолжается спад заболеваемости COVID-19, в частности, суточное количество госпитализаций - каждый день самое низкое в 2021 году.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко не исключает вспышки заболеваемости на COVID-19 в Украине в середине лета при условии появления «индийского» или увеличения присутствия «британского» и «южноафриканского» штаммов коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-презентации результатов анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения заболевания COVID-19.

По его словам, в Украине продолжается спад заболеваемости COVID-19, в частности, суточное количество госпитализаций - каждый день самое низкое в 2021 году.

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«Темпы падения стабильно высокие - минус 25% в неделю», - отметил он.

Ганиченко подчеркнул, что суточная смертность вышла на самые низкие показатели 2021 года - сейчас 62 человека в сутки.

Однако, по словам аналитика, сохраняются внешние риски, которые могут привести к вспышке заболеваемости в Украине.

«Те внешние угрозы, которые мы видим в Великобритании, где начался рост (заболеваемости COVID-19 - УНИАН), даже с уровнем вакцинации более 60% взрослого населения по крайней мере одной дозой, абсолютно актуальными для Украины. Рост в Украине возможен даже в середине лета при условии прихода в Украину «индийского» варианта или увеличения присутствия уже существующих вариантов коронавируса - «британского» и «южноафриканского», - подчеркнул он.

По словам Ганиченко, эти внешние факторы могут изменить тренд с сокращения к росту в Украине.

«Пока заболеваемость в Украине действует по «среднему» сценарию Киевской школы экономики, это означает до 55 тыс. умерших от коронавируса по состоянию на конец июня. Если быть более точным - мы ожидаем до 53 тыс. смертей на конец первого полугодия 2021 года», - сказал он.

Аналитик прогнозирует, что на следующий квартал один из крупнейших факторов неопределенности, который будет влиять на дальнейшие прогнозы по заболеваемости, - это присутствие более распространенных вариантов коронавируса.

За прошедшие сутки в Украине было обнаружено 1 тыс. 188 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 227 тыс. 225 человек, 2 млн 145 тыс. 660 человек выздоровели, 51 тыс. 902 умерли. Проведено ПЦР-тестов - 10 млн 603 тыс. 856.

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Автор: Константин Гончаров