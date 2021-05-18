По его словам, это зависит исключительно от наличия вакцин.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в Украине ежесуточно можно делать полмиллиона прививок от COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде перед рассмотрением вопроса о его отставке.

"На сегодняшний день привит практически 1 миллион украинцев. Устраивают ли меня темпы вакцинации? Нет, категорически нет. Но, объективности ради, отмечу - они зависят исключительно от наличия вакцин. Организационно мы готовы выполнять полмиллиона суточных прививок", - сказал Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

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Автор: Леся Лещенко