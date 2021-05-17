Особую опасность будет представлять индийский штамм болезни.

В Украине осенью ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом, однако летом будет спад.

Такой прогноз сделал профессор, вирусолог, академик НАН Владимир Широбоков, пишет "Обозреватель".

"Не очень согласен с прогнозом Минздрава по четвертой волне в Украине. Но если завезут новый индийский штамм – возможен еще определенный подъем. Коронавирус - сезонное заболевание. Летом должно быть ослабление, а осенью снова будет вспышка", – отметил Широкобоков.

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По его данным, индийский штамм ковида имеет двойную мутацию и способен вызывать более тяжелые формы заболевания.

"Этот штамм действительно опасен, вызывает более тяжелые формы заболевания. Поражает не только пожилых людей, но и среднего возраста. Вирус приобретает темпы мутационной активности и это далеко не последний вариант, который нас ждет", – резюмировал вирусолог.

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Автор: Юрий Годован