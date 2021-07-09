Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) пришла к выводу, что людям с онкологическими заболеваниями для прививки можно использовать любую из имеющихся в Украине вакцин от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Люди с онкологическими болезнями могут очень тяжело перенести COVID-19, поэтому им необходимо прививаться против коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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В Минздраве также отметили, что вместе с онкобольными могут вакцинироваться также их родные и люди, которые проживают с ними или ухаживают за ними.
"Терапия, которую проходят онкобольные, может повлиять на эффективность вакцинации. Поэтому НТГЭИ разработал такие рекомендации, которые вступят в силу после внесения соответствующих изменений в приказ Минздрава Украины", - добавили в ведомстве.
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