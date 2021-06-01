По словам председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, почти невозможно подсчитать количество бессимптомных пациентов с коронавирусной инфекцией.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что, по оценкам экспертов, ориентировочно 20% населения Украины могло бессимптомно переболеть COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook вчера, 31 мая, вечером.

«Почти невозможно подсчитать количество бессимптомных пациентов, но, по оценкам экспертов, это ориентировочно 20% населения», - завил он.

Радуцкий также добавил, что, учитывая опыт прошлого года, можно предположить, что следующая волна пандемии «будет ожидать нас осенью. У Минздрава есть несколько месяцев, чтобы ускорить вакцинацию и сломать уже привычный сценарий развития событий».

Читайте такжеВ Украине зарегистрирована вакцина AstraZeneca, которая производится в Италии«Первые шаги уже сделаны. В выходные благодаря настойчивости нового министра здравоохранения Виктора Ляшко открыты первые три центра вакцинации, которые показали очень высокую эффективность. Надеюсь, в следующие выходные увидим масштабирование этого проекта: министерство подготовило для местных властей все необходимые алгоритмы. Теперь все зависит от мотивации местных руководителей и стабильности поставок вакцин в Украину», - отметил депутат.

Коронавирус в Украине: данные

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 тыс. 137 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболел 2 млн 204 тыс. 631 человек. Выздоровели 2 млн 053 167 человек. ПЦР-тестов проведено 10 млн 207 тыс. 245. Летальных случаев зарегистрировано 50 тыс. 699.

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Автор: Константин Гончаров