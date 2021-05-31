По мнению ученого, вирус мог быть вынесен из лаборатории.

Информация об искусственном создании коронавируса является ложной.

Об этом заявил генетик, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. Богомольца НАНУ Виктор Досенко в эфире канала "Украина 24".

При этом ученый допустил версию с утечкой из лаборатории, назвав ее "возможной ситуацией".

"Безусловно, какой-то вирус могли изучать, он, конечно, природного происхождения - от летучих мышей. И он каким-то образом преодолел этот барьер и был вынесен из лаборатории. И это большая разница - создан в лаборатории и вынесен из лаборатории", - сказал он.

Вирусы, по словам Досенко, не живут и не размножаются вне организма.

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"Их не может стать больше вне наших клеток. Поэтому они и попадают в наши клетки, чтобы сделать больше своих копий, а это является смыслом жизни всех живых существ. А мутирует вирус не один, а с помощью наших ферментов - это мы его пытаемся таким образом остановить, и останавливаем, но создаем новые штаммы, новые варианты, несколько отличные от исходного варианта вируса. И чем больше людей инфицировано одновременно, тем больше вероятность создания более удачных, более патогенных вариантов любого вируса", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, во Вьетнаме обнаружен новый штамм коронавируса.

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Автор: Юрий Годован