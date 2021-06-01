В Украине за сутки выявлено 2137 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 91 ребенок и 56 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Как сообщается, за сутки было госпитализировано 579 человек; зафиксировано 163 летальных случаев; выздоровели 12 085 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 51 964 (в частности методом ПЦР – 26 468, методом ИФА-11 271); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 225.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 204 631 человек;
- выздоровели - 2 053 167 человек;
- летальных исходов - 50 699;
- проведено ПЦР-тестирований - 10 207 245.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.
Читайте такжеВ НАН прокомментировали информацию об искусственном создании коронавируса
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 434 случая;
Винницкая область - 29 случаев;
Волынская область - 53 случая;
Днепропетровская область - 137 случаев;
Донецкая область - 88 случаев;
Житомирская область - 31 случай;
Закарпатская область - 15 случаев;
Запорожская область - 176 случаев;
Ивано-Франковская область – 33 случая;
Киевская область - 138 случаев;
Кировоградская область - 13 случаев;
Луганская область - 57 случаев;
Львовская область - 111 случаев;
Николаевская область - 72 случая;
Одесская область - 66 случаев;
Полтавская область - 115 случаев;
Ровенская область - 117 случаев;
Сумская область - 35 случаев;
Тернопольская область - 32 случая;
Харьковская область - 84 случая;
Херсонская область - 23 случая;
Хмельницкая область - 44 случая;
Черкасская область - 89 случаев;
Черновицкая область - 61 случай;
Черниговская область - 84 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вас также могут заинтересовать новости
- Карантин в Украине на лето могут ослабить - Ляшко
- В Украине за сутки от коронавируса привито более 6 тысяч человек
- Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине достигли уровня сентября 2020 года
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram