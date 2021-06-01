За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Запорожской и Киевской областях.

В Украине за сутки выявлено 2137 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 91 ребенок и 56 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Как сообщается, за сутки было госпитализировано 579 человек; зафиксировано 163 летальных случаев; выздоровели 12 085 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 51 964 (в частности методом ПЦР – 26 468, методом ИФА-11 271); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 225.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 204 631 человек;

выздоровели - 2 053 167 человек;

летальных исходов - 50 699;

проведено ПЦР-тестирований - 10 207 245.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 434 случая;

Винницкая область - 29 случаев;

Волынская область - 53 случая;

Днепропетровская область - 137 случаев;

Донецкая область - 88 случаев;

Житомирская область - 31 случай;

Закарпатская область - 15 случаев;

Запорожская область - 176 случаев;

Ивано-Франковская область – 33 случая;

Киевская область - 138 случаев;

Кировоградская область - 13 случаев;

Луганская область - 57 случаев;

Львовская область - 111 случаев;

Николаевская область - 72 случая;

Одесская область - 66 случаев;

Полтавская область - 115 случаев;

Ровенская область - 117 случаев;

Сумская область - 35 случаев;

Тернопольская область - 32 случая;

Харьковская область - 84 случая;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 44 случая;

Черкасская область - 89 случаев;

Черновицкая область - 61 случай;

Черниговская область - 84 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая