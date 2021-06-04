Больше всего доз потеряла Ивано-Франковская область.

В Украине по состоянию на 30 мая утилизировали 742 дозы вакцины от коронавирусной болезни.

В Минздраве уточнили "Радио Свобода", что именно столько было разбито и повреждено, сюда входят также дозы, которые не подлежат использованию.

Статистика по производителям вакцин следующая:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 654 доз, из них только Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы;

Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, из них Сумская область - шесть доз, Хмельницкая - четыре дозы, Николаевская область - одна доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) – 12 доз, все потеряны в Киеве;

AstraZeneca – 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 в Ивано-Франковской, 10 в Житомирской области и одна в Днепропетровской.

"Прогнозируемый индикативный показатель потерь для 2-6-дозных жидких вакцин составляет до 10%, прогнозируемый индикативный показатель потерь для 10-20-дозных жидких вакцин составляет до 25%", - пояснили в Минздраве.

Covishield содержит 10 доз вакцины - и на их использование есть всего шесть часов.

Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах.

Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, как правило, в одном месте.

AstraZeneca содержит 10 доз.

Сумму средств, которая была потеряна из-за неиспользования этих доз, в ведомстве не назвали.

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Автор: Юрий Годован