Названо количество утилизированных вакцин / фото УНИАН, Николай Тис
В Украине по состоянию на 30 мая утилизировали 742 дозы вакцины от коронавирусной болезни.
В Минздраве уточнили "Радио Свобода", что именно столько было разбито и повреждено, сюда входят также дозы, которые не подлежат использованию.
Статистика по производителям вакцин следующая:
- Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 654 доз, из них только Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы;
- Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, из них Сумская область - шесть доз, Хмельницкая - четыре дозы, Николаевская область - одна доза;
- Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) – 12 доз, все потеряны в Киеве;
- AstraZeneca – 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 в Ивано-Франковской, 10 в Житомирской области и одна в Днепропетровской.
"Прогнозируемый индикативный показатель потерь для 2-6-дозных жидких вакцин составляет до 10%, прогнозируемый индикативный показатель потерь для 10-20-дозных жидких вакцин составляет до 25%", - пояснили в Минздраве.
- Covishield содержит 10 доз вакцины - и на их использование есть всего шесть часов.
- Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах.
- Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, как правило, в одном месте.
- AstraZeneca содержит 10 доз.
Сумму средств, которая была потеряна из-за неиспользования этих доз, в ведомстве не назвали.
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