Полный цикл прививки получили более 5 тыс. детей.

В Киеве 13 624 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет вакцинировано от COVID-19 за последние два месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко.

Она напомнила, что, согласно приказу Министерства здравоохранения, который был издан в октябре, рекомендуется вакцинировать детей от 12 до 17 лет, которые не относятся к группе риска тяжелого течения COVID-19.

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"С этого времени в столице полный цикл прививки получило 5 737 детей, а первой дозой вакцинировано 7887", – отметила Старостенко.

В КГГА напомнили, что детей в возрасте от 12 лет прививают вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Ее используют по той же схеме, что и для взрослых, – две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21-28 суток.

Подростков рекомендовано вакцинировать против COVID-19 только при условии наличия у них всех обязательных прививок, которые предусмотрены Национальным календарем прививок.

"Если же ребенок не имеет всех обязательных профилактических прививок, предусмотренных для его возраста, и не имеет противопоказаний, он должен сначала сделать их, а потом – прививаться против COVID-19", – отметила Старостенко.

В Национальный календарь прививок включены 10 вакциноуправляемых инфекций: коклюш, столбняк, дифтерия, полиомиелит, корь, краснуха, паротит, гепатит В, гемофильная инфекция и туберкулез.

Напомним, в Киеве за период пандемии уже 7925 летальных случаев от вируса, 316 018 человек заболели, а 290 843 жители столицы преодолели COVID-19.

Коронавирус в Киеве: что известно

Автор: Светлана Закелова