Среди пострадавших также оказались родители, братья и сестры гимназистов.

Столичную гимназию №19, где ранее отравились почти 200 гимназистов, оштрафовали на 36 тысяч гривень.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

У троих учащихся был обнаружен норовирус. Другие гимназисты соответствующий тест пока не сдавали. В настоящее время родители насчитали как минимум 170 детей с симптомами кишечной инфекции. Это учащиеся 2-5 классов. Симптомы инфекции также зафиксировали у некоторых родителей, а также братьев и сестер.

Руководство учебного заведения, как и ранее, не комментирует инцидент. Известно, что учебный процесс в гимназии не останавливали. Госпродпотребслужба уже собрала образцы воды, продуктов и готовой пищи, результаты станут известны в ближайшие дни. Изначально на месте комиссия обнаружила нарушения в приготовлении и хранении продуктов, за что и был выписан штраф. Столовая продолжила работу, а родители говорят, что за здоровье детей тревоги нет.

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"Все нормально, обычный детский вирус. Кишечная инфекция - ничего страшного", - объясняют они.

"Я чувствую себя плохо, у меня тошнота, рвота и болит живот, ребенок мой, у которого появились симптомы, уже нормально, а сегодня заболел старший", - рассказала мать ученика гимназии Валерия Зелинская.

Карантин в гимназии не вводят по причине малого количества пострадавших - медики говорят, что официально к ним обратились только родные трех детей.

Норовирусная инфекция - основные симптомы

Норовирусная инфекция - это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус - одна из разновидностей энтеровирусов.

Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа.

Автор: Юрий Годован