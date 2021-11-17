Вместе с тем, специалист призвала украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Биологиня, радиоведущая, медицинская журналистка, консультантка по здоровому образу жизни Дарка Озерная перечислила симптомы, при которых необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

В своем Telegram-канале "Минздрав предупреждает, Озерная предотвращает", эксперт отметила, что типичными симптомами коронавируса являются: кашель, лихорадка, потеря обоняния и вкуса, а также одышка и тревожность как следствие, головокружение, усталость, головная боль, мышечная боль и боль в горле.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, нужно ли вакцинироваться от коронавируса при наличии антител

Другими симптомами также могут быть сонливость, отсутствие аппетита, боль или дискомфорт за грудиной. А на тяжелое течение болезни может указывать признак, если у вас не хватает дыхания даже в состоянии покоя.

Озерная подчеркивает, что необходимо срочно звонить в "103", если:

сатурация 92 и меньше,

головокружение,

забыли, когда писали,

кожа холодная и влажная, липкая от пота,

губы синие,

трудно подняться с постели,

сильная тревожность и беспокойство,

кашель кровью в течение часа,

стало значительно хуже дышать.

"Помните, что лучше не лежать на спине. На боку, на животе с подушкой под животом - грудной клеткой. Помните, что есть группы риска по развитию пневмонии – те, кто не могу кашлять, у кого ослаблена иммунная система (после трансплантации), старческая слабость. Пейте больше, чем обычно, или напоминайте больным пить теплую жидкость. Потери жидкости при болезни больше. Температуру можно снижать парацетамолом или ибупрофеном. Проветривайте комнату и следите за температурой - там не должно быть жарко. Вакцинируйтесь, если до сих пор этого не сделали. Если болели, и прошло более 3 месяцев, айда вакцинироваться. Понимаю, что это никого не убедит, но будет странным это не написать", - призвала Озерная.

Ранее Озерная рассказала, что нужно делать, чтобы убить иммунитет.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко