Врачи отказывались госпитализировать лежачую и слепую бабушку, пока ее внук "разрывался" между ней и матерью, которая уже была в реанимации.

На Тернопольщине мужчина потерял из-за COVID-19 мать и бабушку, ему пришлось уговаривать врачей госпитализировать женщин, однако их уже не смогли спасти. Житель Гусятина раскрыл ужасные подробности трагедии, которая наглядно демонстрирует, что коронавирус - это не выдумка, как ошибочно считают антивакцинаторы.

Об этом сообщает издание "Тернополяни".

В течение двух дней мужчина похоронил маму и бабушку, которые умерли от коронавируса. Он сам переболел COVID-19, а потом симптомы начались у его матери. Беременная жена и дочь мужчины, к счастью, не заразились, их он отправил к родственникам.

"Ад" начался 19 октября, когда у его мамы начался сильный кашель. Той же ночью у 60-летней женщины пошла кровь из носа, также у нее была нарушена речь. Мать сказала сыну, что не чувствует языка. Мужчина стал вызывать медиков, те сказали, что у женщины инсульт, хотя у нее уже были плохие показатели сатурации.

Когда женщину привезли в больницу, дежурная сделала ей ПЦР-тест и почти сразу сказала, что коронавируса у нее нет, поэтому нужно ехать на обследование и лечить инсульт. Мужчина заплатил за МРТ 2 тысячи гривен, а невропатолог увидела у женщины очень красный язык. Тогда врач позвонила, чтобы еще раз узнать результаты теста. Оказалось, что он стал положительным. Женщину сразу госпитализировали, она попала в реанимацию. После этого сын уже не видел свою мать живой.

Женщина пробыла в больнице 6 дней, за лечение денег не брали, мужчине даже не говорили покупать какие-то препараты. Однако у нее было поражено 90% легких, она умерла во вторник, 26 октября.

Читайте такжеВо львовский "Охматдет" госпитализировали брошенного 6-летнего мальчика с COVID-19 (видео)"Медики мне сказали, что у мамы 90 процентов поражения легких ее держали на ИВЛ последние дни - засунули трубку, перед смертью она потеряла сознание, потом пришла в себя, дальше врач сказала, что у мамы были галлюцинации, - рассказал убитый горем мужчина.

Перед смертью женщина уже не могла разговаривать, однако писала сыну СМС. Последние слова от матери для сына были жуткими.

"Знаете, что хуже всего, что мама уже звонить не могла, а написала мне: "спасай меня, тут какая-то женщина умерла". Я ей написал, что мол успокойся - ты под аппаратом, ну умерла женщина, а ты борешься - 5-ый день..",- рассказал житель Тернопольщины.

В эти же дни мужчина должен был ухаживать за своей бабушкой - 85-летней лежачей и слепой женщиной. Она начала отказываться от еды, только пила воду и плохо спала. Когда мужчина увидел, что у женщины сильно поднялась температура, он сразу позвонил в скорую помощь.

Однако врачи не спешили забирать женщину в больницу. Когда они узнали, что бабушка не ходит и слепая, они сказали, что могут ее госпитализировать, однако внук должен ложиться в больницу вместе с ней. Мол, за женщиной никто там не сможет ухаживать.

Читайте такжеПо сравнению с весенней волной потребность кислорода одним больным COVID - 19 выросло в 5-6 раз - Ляшко"Я им говорю, как я могу здоровый человек лечь в ковидное отделение, к тому же у меня мама в больнице, не знаю, что завтра будет?! Ну в конце концов я написал отказ, они пошли вкололи бабе два укола, сказали, что у них экспресс-тестов на ковид нет и ушли", - мужчина не стал сдаваться, и попросил друзей принести тест на коронавирус.

Товарищи перебросили тест через забор, внук сделал его бабушке. Оказалось, женщина была заражена. Мужчина купил пульсоксиметр и следил за сатурацией. Он помогал бабушке, однако ей становилось все хуже. Тогда он обратился к бывшему мэру, но даже он не смог сразу добиться, чтобы женщину госпитализировали.

"Ну наконец приехала скорая, открывается дверь, выходит врач... Она говорит: "Да - да, сатурация у бабки - 72 ... и кого тут уже забирать"... И дальше мне говорят опять, что езжайте, мол, с нами в отделение ложиться с бабой. Я говорю, что я здоров, и у меня вчера умерла мама, надо маму похоронить", - поделился подробностями мужчина.

Бабушку все же забрали, мужчина уже похоронил маму, но на этом ужас не закончился. Когда он уехал отвозить лекарство для бабушки, он увидел полный хаос. Оказалось, в больницах не было даже ваты и спирта. Врачам нечем дезинфицировать палаты, не хватает препаратов. Прямо перед "ковидным" отделением появилась свалка - в коридоре стоит гора ящиков с пустыми бутылочками от препаратов и лекарств. В тот же день бабушка умерла, мужчина за два дня похоронил сразу двух родственниц.

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Автор: Полина Кузенко