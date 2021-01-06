Эпидемиологи напоминают об ограничениях во время общения с родственниками пожилого возраста.

Безопасный Сочельник - без поцелуев и на социальной дистанции. В канун Рождества - времени, когда всем взрослым детям так важно проведать родителей - эпидемиологи напоминают о карантинных ограничениях. Поскольку пожилые люди - особенно те, которые имеют хронические болезни - в группе риска.

Читайте такжеСо Святым Вечером 2021 - лучшие поздравления и открытки с кануном РождестваКак говорится в сюжете ТСН, есть варианты как отпраздновать с родителями. Актриса Римма Зюбина едет в Ужгород к маме на праздник, поэтому ограничила свой круг общения перед поездкой.

Также среди вариантов-общение по телефону, и видеосвязь.

А семья из Винницы решила, что будет колядовать для бабушки под балконом.

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Автор: УНИАН