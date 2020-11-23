Степанов также рассказал о своем самочувствии.

Больной коронавирусом министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает выздороветь до конца недели.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, он чувствует себя "более-менее нормально".

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"Рассчитываю на выздоровление до конца недели чтобы полноценно работать в министерстве", - сказал он.

Также глава Минздрава прокомментировал эффективность карантина выходного дня в Украине.

"Если говорить, что мы хотели достичь - это сбить ураганный рост заболеваемости COVID-19. Мы хотим увидеть эффект ближе к 1 декабря - удалось нам это сделать или не удалось. Но есть главная вещь - невозможно только на бумаге изложить в постановлении, какие ограничения будут действовать, а потом не выполнять их в реальной жизни и рассчитывать на эффект. В эти выходные более соблюдали наши граждане, за что я им очень благодарен",- заявил Степанов.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня

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Автор: Андрей Василюк