Новые правила карантинных зон могут начать действовать в конце сентября - через неделю после утверждения Кабмином.

Стало известно, каким будет усиление карантина в Украине в рамках перехода в "желтую" зону, ранее анонсированного Минздравом.

Как пишет "РБК-Украина", Кабмин намерен утвердить на этой неделе новые правила и ограничения для "желтой" и "красной" карантинных зон. В случае принятия постановления правительства они должны вступить в силу через неделю. Известно, что значительные ослабления, как и анонсировалось ранее, будут для вакцинированных от коронавируса.

По данным СМИ, Кабмин планирует разрешить спортзалам, кинотеатрам и другим культурным заведениям не соблюдать в "желтой" зоне ограничения по заполняемости при условии, что персонал и посетители будут привиты. Примечательно, что в этой зоне "поблажки" распространят даже на вакцинированных одной дозой. Процент привитых пока не утвердили.

Также журналисты узнали, что в Украине не будут вводить обязательную вакцинацию для работников сферы образования.

В "красной" зоне работу ресторанов останавливать не будут при условии вакцинации сотрудников и посетителей. Требовать будут не одну, а две дозы вакцины, процент привитых также пока не утвержден. Проверки клиентов будут осуществлять при помощи приложения "Дия" - там уже доступно внутренний ковид-паспорт. Для тех, кто не владеет смартфоном, разрешат использование бумажных версий. Люди, которым противопоказана вакцинация, смогут получать специальные справки, пишет СМИ.

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Ограничений на работу общественного транспорта вводить не планируют.

Предполагается, что новые правила "зон" начнут действовать в Украине в конце текущего месяца.

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал переход Украины в "желтую" зону эпидемической опасности.

Он напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий.

Министр также подчеркнул, что сейчас ни в одном регионе страны нет оснований для перехода в "красный" уровень эпидопасности.

В столичном управлении Госпродпотребслужбы также говорят, что сейчас оснований ужесточать карантин в Киеве нет, но ситуация меняется ежедневно.

Автор: Юрий Годован