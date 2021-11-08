Эксперты объяснили, почему заболеваемость коронавирусом перестала стремительно расти.

Эксперты рассказали, когда Украина может выйти на пик заболеваемости коронавирусом, после чего количество новых случаев COVID-19 постепенно начнет снижаться.

В Киевской школе экономики (KSE) ожидают пик в первой половине - середине ноября, пишет РБК-Украина.

Руководитель KSE Юрий Ганиченко считает, что угроза того, что показатели снова пойдут вверх, все еще остается.

В свою очередь в Украинском центре охраны здоровья (UHC) предполагают, что уже на этой неделе Украина может выйти на так называемое "плато" заболеваемости. Также там объяснили, почему заболеваемость перестала так стремительно расти.

"Мы находимся на пике волны или приблизились к нему. Наша медицинская система не справляется с наплывом больных из-за недостатка коек, кислорода и ресурса медицинского персонала", - заявил соучредитель UHC Павел Ковтонюк.

Он предполагает, что сейчас растет количество смертей, которые случаются вне больниц.

"Вероятно, мы будем фиксировать гораздо больше смертей в этот период позже, когда получим данные о чрезмерной смертности", - добавил Ковтонюк.

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Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки, 7 ноября, выявили 13 068 новых случаев коронавируса. В частности заболели 790 детей и 145 медработников. От осложнений умерли 473 человека, а 8 200 - выздоровели.

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Автор: Олег Давыгора