Это не первая ссора между Степановым и Стефанишиной.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал "генератором слов" обвинения депутата от "Голоса" Ольги Стефанишиной в провале к подготовке к пандемии.

Перепалка между главой Минздрава и нардепом произошла в прямом эфире Украина 24.

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Депутатка напомнила о проблеме с кислородным обеспечением больниц и обвинила в этом Степанова.

"Ведь он не делал ничего, 9 месяцев человек находится в должности. Уже можно все больницы оборудовать кислородными точками... У вас была возможность, деньги, готовить больницы все лето. Но вы этого не делали, потому что вы не могли на этом нажиться... К большому сожалению, вы должны уйти в отставку", – упрекнула Стефанишина.

В ответ министр назвал слова депутата "генератором слов" и заявил, что она – невоспитанная.

"У нас наименьший показатель летальности среди европейских стран. И мне будут говорить, что мы что-то не сделали?! Мы сделали больше, чем теоретически могли сделать. Представляю, в каком бы состоянии мы находились, если бы эта особа (Стефанишина) находилась в Министерстве здравоохранения", – отрезал глава Минздрава.

Это не первый спор между Степановым и Стефанишиной. Ранее они поскандалили во время заседания Рады. Тогда депутат тоже призвала главу министерства подать в отставку.

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Автор: Яна Ставская