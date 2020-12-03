В больнице заявили, что у них критически не хватает медперсонала.

В одесской больнице №5 отреагировали на скандал, который вспыхнул накануне. Сообщалось, что в медучреждении тела умерших по несколько часов лежат рядом с живыми пациентами.

Читайте также"Люди ползут к окнам, чтобы подышать": медики рассказали о критической ситуации с COVID-19 на НиколаевщинеКак говорится в сюжете ТСН, в больнице заявили, что у них критически не хватает медперсонала, особенно реаниматологов.

«В сеть попали шокирующие фото... Их обнародовали волонтеры, к которым постоянно обращаются за помощью родственники пациентов. Говорят, люди умирают просто в общих палатах из-за недостатка кислорода и нехватки врачей», - говорится в сюжете.

Обнародованная информация возмутила родственников больных. Они начали прорываться внутрь больницы, чтобы передать медикаменты и повидаться с родными. В результате медикам пришлось обратиться за помощью к Нацгвардии, и больницу взяли под охрану.

Тем временем глава медицинской части больницы написала заявление на увольнение.

Скандал в одесской больнице №5: подробности

По словам волонтеров, медики не справляются с нагрузкой.

Пациенты с осложнениями умирают в палатах от недостатка кислорода, их тела остаются там по несколько часов.

Местные жители выложили фото с погибшими в социальную сеть, спровоцировав скандал.

Свидетели зафиксировали мертвых как в палатах, так и в коридорах.

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Автор: Катерина Шварц