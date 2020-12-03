В одесской больнице №5 отреагировали на скандал, который вспыхнул накануне. Сообщалось, что в медучреждении тела умерших по несколько часов лежат рядом с живыми пациентами.
Читайте также"Люди ползут к окнам, чтобы подышать": медики рассказали о критической ситуации с COVID-19 на НиколаевщинеКак говорится в сюжете ТСН, в больнице заявили, что у них критически не хватает медперсонала, особенно реаниматологов.
«В сеть попали шокирующие фото... Их обнародовали волонтеры, к которым постоянно обращаются за помощью родственники пациентов. Говорят, люди умирают просто в общих палатах из-за недостатка кислорода и нехватки врачей», - говорится в сюжете.
Обнародованная информация возмутила родственников больных. Они начали прорываться внутрь больницы, чтобы передать медикаменты и повидаться с родными. В результате медикам пришлось обратиться за помощью к Нацгвардии, и больницу взяли под охрану.
Тем временем глава медицинской части больницы написала заявление на увольнение.
Скандал в одесской больнице №5: подробности
- По словам волонтеров, медики не справляются с нагрузкой.
- Пациенты с осложнениями умирают в палатах от недостатка кислорода, их тела остаются там по несколько часов.
- Местные жители выложили фото с погибшими в социальную сеть, спровоцировав скандал.
- Свидетели зафиксировали мертвых как в палатах, так и в коридорах.
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