По уровню смертности среди европейских стран с населением более 10 млн человек Украина занимает 11-е место среди 15 стран.

В Украине с начала вспышки пандемии коронавирусной инфекции показатели смертности на 100 тыс. населения ниже средних в Европе.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге, который транслировался на странице Минздрава в соцсети Facebook.

"Для сравнения уместно брать большие страны с населением более 10 миллионов человек, потому что в малых странах малые числа могут иметь значительное влияние и тянуть за собой большие разногласия. Таких стран в европейском регионе 15. Если учесть количество умерших на 100 тысяч населения с начала пандемии, показатели Украины ниже средних в Европе. А среди европейских стран с населением более 10 млн человек мы на 11-м месте среди 15 стран", - сказал Ляшко.

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По его словам, накопленная летальность в Украине с конца мая 2021 года прекратила рост и держится на стабильном уровне - 2,3% уже шестой месяц подряд.

"На сегодня текущие краткосрочные показатели количества умерших на 100 тысяч населения в Украине втрое меньше пиковых значений крупных европейских стран, которые уже прошли вспышку. Однако сейчас Украина, Румыния и Россия - основные контрибьюторы в росте смертности в Европе на фоне стабилизации других стран", - сообщил Ляшко.

Министр убежден, что остановить эту "печальную статистику" можно благодаря вакцинации.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виталий Саенко