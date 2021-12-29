Бизнес может работать даже в "красных" зонах карантина, если работники полностью вакцинированы, отметил глава правительства.

Кабинет министров больше не планирует вводить в Украине тотальные локдауны из-за коронавируса COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%", – сказал он.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Потом в Украине из-за коронавируса вводили несколько локдаунов.

Читайте такжеВ Украине обнаружили новые случаи заражения "Омикроном"Напомним, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

С 14 декабря люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса, а с 24 декабря медики и сотрудники домов интернатного типа – ревакцинальну дозу.

По данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки, 28 декабря, в Украине от COVID-19 вакцинированы 131 тыс. 129 человек, из них первую дозу получили 34 тыс. 463, вторую – 94 тыс. 974, дополнительную – 402, бустерную – 1 тыс. 290. С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 млн 639 тыс. 498 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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