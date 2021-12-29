В Украине две области попали в "оранжевую" зону эпидопасности

В частности, это Донецкая и Черниговская области.

В Украине две области попали в "оранжевую" зону эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют индикаторы определения уровней эпидемической опасности на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 28 декабря.

В частности, в Донецкой и Черниговской областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, который должен составлять менее 20%.

Читайте такжеВ Украине больше нет "оранжевых" регионов: какие области в "красной" зонеВ Минздраве отмечают, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона в "красную" зону, но местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.