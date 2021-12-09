Для получения "тысячи за вакцинацию" на первом этапе нужно зарегистрироваться в "Дії" до 29 декабря.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал когда и каким образом украинцы смогут получить выплату 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 по инициированной президентом программе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания правительства сегодня.

Премьер напомнил, что инициатива президента о выплате тысячи гривен позволит поддержать граждан и бизнес, который больше всего ощущает на своих доходах последствия пандемии.

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Он отметил, что сегодня правительство утвердит решение о порядке предоставления соответствующих выплат.

"На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря этого года через приложение "Дія" и уже со следующей недели будет запущена бета-тест услуга Министерством цифровой трансформации. Для получения виртуальной услуги украинцы смогут получить виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат. Это карта-поддержка, оформление этой карты бесплатное и никакой платы за обслуживание", - сказал Шмыгаль.

По его словам, потратить тысячу гривен можно в категории бизнеса, который больше всего пострадал от карантина – это креативная, транспортная и спортивная отрасли.

"Для того, чтобы успеть получить выплату в первом этапе, надо подать заявку в "Діе" до 29 декабря этого года. То есть с 19 по 29 декабря можно подать заявку и успеть получить тысячу гривен еще в этом году", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антикоронавирусной вакцины смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, билетов для путешествий внутри страны.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дія", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждом вакцинованому от COVID-19 украинцу.

Сама программа стартует 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анна Бредихина