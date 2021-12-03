По состоянию на 2 декабря совместными усилиями "мы преодолели миллионный рубеж", отметил глава Минобразования.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал об обновленной статистике вакцинации от COVID-19 среди педагогов.

Как сообщает пресс-служба МОН Украины, по словам Шкарлета, полный цикл прививок от COVID-19 получили 86,8% работников учреждений образования.

Вторую дозу вакцинации сейчас ожидают еще более 102 тыс. педагогов, это 8,6% от общего количества.

"По состоянию на 2 декабря совместными усилиями мы преодолели миллионный рубеж (речь о двух дозах прививки среди всех педагогов страны)", – отметил Шкарлет.

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Также министр сообщил, что наибольшее количество привитых полным циклом вакцины от COVID-19 педагогов демонстрируют: Днепропетровская область – 94,7%; Сумская – 92,8%; Черкасская – 92,7%; Луганская – 92,6% и Донецкая – 91,6%.

Что касается работников школ, по словам главы МОН, по состоянию на 3 декабря, 96,8% учителей в Украине уже получили по крайней мере первую дозу вакцины, а 89,6% - прошли полный цикл вакцинации.

"Еще 740 школ до сих пор вынуждены продолжать дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в "красной" зоне. Это всего 5,35% от общего количества учреждений среднего образования (29 ноября указанный показатель достигал 7,3%)", – добавил Шкарлет.

Также министр сообщил, что уменьшается количество отстраненных работников учебных заведений. По оперативной информации департаментов образования и науки, в течение недели к работе вернулись более 200 учителей. При этом, больше всего отстраненных остается в Ривненской области – 364 и Киевской – 251 человек.

Как сообщал УНИАН, В Киеве 22 ноября очное обучение возобновили учебные заведения, а также художественные школы и учреждения физической культуры и спорта.

Вместе с тем, восстановить очное обучение учебные заведения могут при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных правительством для "красной" зоны епидопасности.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Татьяна Герасименко