В системе образования на сегодня еще не вакцинированы 10% работников.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет не видит целесообразности в том, чтобы отсрочить отстранение невакцинированных педагогов от работы.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV"

Он отметил, что в системе образования 1 миллион 160 тысяч работников, из них 835 тысяч вакцинированы хотя бы одной дозой, еще 200 тысяч полностью вакцинированы, а 120 тысяч на сегодня еще не вакцинированы.

При этом он добавил, что в общем среднем образовании – вакцинированы 7%. По его словам, среди них могут быть те, кто имеет противопоказания.

Читайте такжеПо смертности от COVID-19 еще будут регистрировать высокие цифры - ЛяшкоМинистр подчеркнул, что ни одна школа не закрывалась. Также он напомнил, что три недели назад в большинстве школ начались плановые каникулы.

По его словам, на каникулах находятся 966 школ из 13 922, а 7325 – на дистанционном обучении. 5631 школа работает очно.

Шкарлет отметил, что профсоюз педагогов просит на месяц отсрочить ограничения и отстранение невакцинированных преподавателей.

"Но знаете, я сторонник того, что если 7% вакцинированные и вакцины в стране хватает, то почему мы должны закрыть школы и ограничить наших детей в доступности образования?"- отметил министр.

Вакцинация от коронавируса

Как сообщал УНИАН, 7 октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

Согласно приказу от 4 октября, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавірусної болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, послевузовского, профессионального передвищої, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Впоследствии Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав планирует еще дважды расширять перечень профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться от COVID-19.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк