В субботу с коронавирусом госпитализировали 994 больных.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 937 новых случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 50 детей и 28 медиков. 42 больных умерли.

По информации Минздрава, за минувшие сутки госпитализированы 994 человека, 4516 больных выздоровели. Всего за сутки осуществлено 32 269 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (131), г. Киев (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.

За все время пандемии в Украине выявлено 2 214 517 случаев COVID. 2 093 228 больных выздоровели. Жертвами болезни стали 51 182 человека.

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Ранее сообщалось, что в Украине без обязательной самоизоляции будут пропускать жителей ОРДЛО, желающих вакцинироваться от коронавируса. Списки таких граждан будут переданы на КПВВ на Донбассе.

Условием пропуска является предъявление приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором. Списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВВ.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома". В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации.

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Автор: Дмитрий Захаров