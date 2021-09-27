Сейчас в столице уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 35%.

В столице за прошлую, 38-ю неделю текущего года зарегистрировано 14 тыс. 385 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и на COVID-19, что на 15,5% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МЗ".

Отмечается, что рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело – 8061 (рост на 15,5%), взрослых – 6324 человек (рост на 15%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 56% (на предыдущей неделе – 55,9%), из них 51,5% – дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 4 тыс. 155 случаев.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 625 человек, из них - 172 ребенка.

Как сообщается, на сегодня уровень заболеваемости в городе ниже эпидемического порога на 35,2%.

Напомним, Минздрав призвал украинцев сделать прививку против сезонного гриппа, который традиционно усиливается в осенне-зимний период. Более того, в этом году в Украине ожидают сразу четыре штамма инфекционного заболевания.

Грипп и ОРВИ в Украине: что известно

Автор: Инна Андалицкая