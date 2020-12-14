Всего коронавирусом были инфицированы 128 депутатов и 211 сотрудников аппарата..

По состоянию на сегодня COVID-19 болеет 21 народный депутат и 55 работников Аппарата Верховной Рады Украины.

Читайте такжеЗа минувшие сутки в Киеве выявили 605 больных COVID-19

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня переболело или болеет в аппарате 211 сотрудников. Среди народных депутатов Украины, которые переболели или болеют сегодня, - это 128 народных депутатов Украины. По состоянию на сегодня - 21 человек и 55 представителей аппарата", - сообщил спикер.

Коронавирус: важно знать каждому

Коронавирус в Украине - статистика 14 декабря

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 6451 человека, зафиксировано 93 летальных случая, 5154 пациента выздоровели.

Общее количество случаев заражения COVID-19 в Украине превысило 900 тысяч и составляет 900 666 человек, из них 506 718 выздоровели, летальных исходов - 15 247.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская