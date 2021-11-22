В столице снижается нагрузка на медсистему, отметил чиновник.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан отмечает, что ситуация с COVID-19 в Киеве стабилизировалась, но о переходе из "красной" в "оранжевую" зону говорить еще рано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Что касается сегодняшнего дня, то можно сказать, что ситуация стабилизировалась за счет внедренных мероприятий и за счет вакцинации, за счет детей, которые находились на вынужденном каникулярному периоде. Поэтому сегодня мы наблюдаем действительно динамику уменьшения госпитализаций, тяжелых случаев и уменьшения нагрузки на медицинскую отрасль", – отметил Рубан.

В то же время, по его словам, о выходе Киева из "красной" зоны говорить еще рано.

"Переход к другой – из "красной" в "оранжевую" – зону слишком рано рассматривать. Поэтому в городе Киеве продолжаем эти карантинные и противоэпидемические мероприятия и в дальнейшем. Только детей отправили в школу, в вузы, которые сегодня начали работать", – сказал он.

Рубан также отметил, что Киев является лидером по вакцинации, однако некоторые люди делают только первую дозу вакцины, а за второй не обращаются.

Читайте также"Расслабляться еще рано": Ляшко рассказал о высоком риске повторной вспышки COVID-19 в УкраинеПо его словам, с конца октября наблюдался резкий подъем заболеваемости.

"Благодаря внедренным трехнедельным карантинным мероприятиям... мы достигли стабилизации ситуации. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция такая же инфекция, как и другие респираторные вирусные инфекции, и таких мер необходимо будет придерживаться вплоть до марта, когда циркулируют максимально все острые респираторные вирусные инфекции", – сказал Рубан и добавил, что до марта необходимо разрабатывать различные меры добровольного стимулирования населения к вакцинации.

Напомним, с 1 ноября в Киеве был введен "красный" уровень эпидемической опасности.

10 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что система здравоохранения столицы работает уже на пределе возможностей. В городе, по его словам, на тот момент заполненность коек для приема больных COVID-19 составила 73%, а коек с кислородом – более 70%.

19 ноября Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации приняла решение о возобновлении с 22 ноября очного обучения в школах.

21 ноября в эфире телеканала "Киев" Кличко заявил, что не исключает, что столица скоро выйдет из "красной" зоны эпидопасности. По его информации, в настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению госпитализаций, и снижается показатель заполненности коек для приема больных COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская