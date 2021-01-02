За 1 января 2021 года в столице родились 17 мальчиков и 25 девочек.

В первый день нового года, 1 января, в Киеве родилось 42 ребенка.

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Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"За 1 января 2021 года в Киеве родилось 42 ребенка, из них 17 мальчиков и 25 девочек", — сказала Вишневская.

Отметим, за 1 января 2020 года в Киеве родилось 59 детей.

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Автор: УНИАН